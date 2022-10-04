«Русское радио» проведет акцию в поддержку детей с ДЦП

5 октября, когда отмечается Всемирный день ДЦП, радиостанция «Русское радио» внесет свой посильный вклад в дело поддержки людей с этим заболеванием: изменит внешний вид своего слогана «Все будет хорошо!».

На ведущих в этот день будут свитшоты, на которых девиз радиостанции — «Все будет хорошо!» — будет написан особым «доброшрифтом», этот шрифт придумали дети с ДЦП. Изменят свой шрифт и все социальные сети «Русского радио».

Кроме того, радиостанция покажет видеосюжеты на тему «Что значит делать добрые дела». Если подробно, то «доброшрифт» возник после того, как 33 ребенка с диагнозом ДЦП написали по одной букве. Они и составили необычный алфавит, который получил название «Доброшрифт». Худи, украшенные надписями «доброшрифтом», уже купили более 9 тысяч человек.

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«Считаю, что «Доброшрифт» — по-настоящему добрый проект. И мы рады, что в этом году фирменный девиз «Русского радио» «Все будет хорошо!» отразит нашу позицию. Проблема ДЦП должна широко освещаться», — так прокомментировал акцию главный редактор радиостанции Владимир Борисов.

Участие в проекте принимают такие звезды, как Лера Кудрявцева, Нонна Гришаева, Настасья Самбурская, Елена Подкаминская, Иван Добронравов и другие, сообщает «Русское радио».