«Русская медиагруппа» способствует интегрированию культурного кода Дальнего Востока

На площадке ВЭФ-2022 во Владивостоке обсудили уникальный культурный код Дальнего Востока. Спикеры отметили: Дальний Восток — на самом деле особенный регион.

«Статус одного из крупнейших центров туризма для Владивостока, в частности, непривычен, так как город этот — изначально военно-морская база, поэтому на туристический рынок регион вышел не вполне подготовленным.

И все же в сложившейся ситуации многие, кто мечтал увидеть этот край, наконец смогли сюда приехать. Сегодня нужно говорить и о том, что Россия равно Сибирь и Дальний Восток, и о том, что большая страна может узнать о Дальнем Востоке», — сказал директор Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева, член президиума Российского комитета Международного совета музеев Виктор Шалай.