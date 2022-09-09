«Русская медиагруппа» способствует интегрированию культурного кода Дальнего Востока

На площадке ВЭФ-2022 во Владивостоке обсудили уникальный культурный код Дальнего Востока. Спикеры отметили: Дальний Восток — на самом деле особенный регион.
«Статус одного из крупнейших центров туризма для Владивостока, в частности, непривычен, так как город этот — изначально военно-морская база, поэтому на туристический рынок регион вышел не вполне подготовленным.
И все же в сложившейся ситуации многие, кто мечтал увидеть этот край, наконец смогли сюда приехать. Сегодня нужно говорить и о том, что Россия равно Сибирь и Дальний Восток, и о том, что большая страна может узнать о Дальнем Востоке», — сказал директор Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева, член президиума Российского комитета Международного совета музеев Виктор Шалай.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников подчеркнул, что сейчас необходимо интегрировать дальневосточный культурный код в общероссийский.
«Синтез федеральных компетенций и инвестиции в локальные таланты сформируют взаимное проникновение новой и старой дальневосточной культуры и большой великой традиции, русского кода.
Также мы предлагаем создать единый маркетинговый центр по продвижению Дальнего Востока при Корпорации развития Дальнего Востока и Министерстве РФ по развитию Дальнего Востока, который позволит консолидировать усилия медиа, креативных индустрий, бизнеса, волонтеров для популяризации информации об этом крае в стране», — сказал Дмитрий Медников в завершение встречи.