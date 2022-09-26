«Русская медиагруппа» протянет «Нить природы» к Горному Алтаю

На экологическом форуме будут решаться важные вопросы сохранности природы.
Фото: «Русская Медиагруппа»

Фото: «Русская медиагруппа» 

При поддержке «Русской медиагруппы» в Горно-Алтайске 30 сентября — 1 октября состоится экологический форум «Нить природы». Участие в форуме примут политики и общественные организации, занимающиеся проблемами экологии и сохранения природы.

Для «Русской медиагруппы» поддержка мероприятий такого плана — постоянная практика: холдинг уделяет повышенное внимание природоохранным инициативам.

По словам главы Республики Алтай Олега Хорохордина, Алтай считается экологической столицей России, и особое развитие сейчас получает именно экологический туризм.

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«Русская медиагруппа» рада поддержать Алтайский экологический форум «Нить природы».

Наши медийные возможности позволят донести до самой широкой аудитории идеи и решения, озвученные на площадке форума, и рассказать, как много делается в нашей стране для сохранения окружающей среды и насколько в этом деле важна вовлеченность каждого», — подчеркнул управляющий директор холдинга «Русская медиагруппа» Дмитрий Медников. 

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