Руководители «Вкусно - и точка» оставили сотрудников без денежных премий

Руководители сети ресторанов быстрого питания «Вкусно – и точка» оставили сотрудников без премий. Как заявили начальники, дополнительные выплаты – личное желание работодателя.

Сначала персоналу сообщили, что летние денежные награды они получат в ноябре. Позже премии вовсе отменили.

Как рассказала бывший менеджер одной из точек Дарья, ей обещали около 80 тысяч рублей. Недавно сказали, что все бонусы отменены, потому что это личная «хотелка» руководства для мотивации на дальнейшую качественную работу. В итоге 29 июля Дарья покинула компанию.

Пресс-служба «Вкусно - и точка» говорит, что премии не отменяла и деньги платит исправно, сообщает телеграм-канал Mash.

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Напомним, что «Вкусно – и точка» пришла на смену «Макдональдс». Американская компания избавилась от активов в России.