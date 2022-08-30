Рубль ждет резкое падение: что будет с курсом валют этой осенью

Национальную валюту в России ждет довольно значительное ослабление, считают аналитики. Этому будут способствовать новое бюджетное правило, восстановление импорта и потребность экспортеров в более высокой маржинальности своего бизнеса.

Дело в том, что этим летом фиксировался рекордный внешнеторговый профицит, ставший результатом значительного перекоса российской трансграничной торговли в пользу экспорта.

Из-за этого валюты в стране стало в избытке, а спроса на нее практически нет: сезонный туризм переориентировался на внутрироссийские направления, импорт по многим товарным категориям так и не заработал в полную силу.