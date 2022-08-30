Рубль ждет резкое падение: что будет с курсом валют этой осенью

В последнее время экономика нестабильна. В этом году доллар и евро не только впервые за много лет стали дешеветь, но и даже сравнялись этим летом. Рубль стал чувствовать себя более стабильно и до конца лета сохранял примерную стоимость в 60 рублей за один доллар и евро. Однако аналитики рассказали, что будет с курсом валют этой осенью.
Национальную валюту в России ждет довольно значительное ослабление, считают аналитики. Этому будут способствовать новое бюджетное правило, восстановление импорта и потребность экспортеров в более высокой маржинальности своего бизнеса.
Дело в том, что этим летом фиксировался рекордный внешнеторговый профицит, ставший результатом значительного перекоса российской трансграничной торговли в пользу экспорта.
Из-за этого валюты в стране стало в избытке, а спроса на нее практически нет: сезонный туризм переориентировался на внутрироссийские направления, импорт по многим товарным категориям так и не заработал в полную силу.
«Российскому экспорту для эффективной конкуренции в новых условиях нужен рубль слабее. Власти говорят про 70–80 рублей за доллар. Однако с учетом того, что теперь мы разошлись с богатой Европой и интегрируемся с менее богатой Азией, для конкурентоспособности рубль нужен еще выше, чем 80 рублей за доллар», — уверены в РДВ.
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Также отмечается, что юань остается одним из главных кандидатов на роль альтернативы доллару и евро. Это следует из того, что торговый оборот между Россией и Китаем будет расти. Альтернативой может быть гонконгский доллар и дирхам ОАЭ, но они привязаны к доллару США.
«Нужно понимать, что использование таких квази-долларов — это кредитные риски уже более высокого порядка», — подытожила Яна Конюхова из PWeM Invest, пишут «Известия».