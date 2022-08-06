Рубль устремится вниз: эксперты озвучили курс на следующую неделю

Аналитики инвестиционных компаний и банков, опрошенные агентством РИА Новости, сошлись во мнении, что грядущая неделя станет для рубля не самой удачной. По их мнению, национальную валюту ждет незначительное падение относительно доллара и евро.

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Согласно прогнозу экспертов, курс доллара поднимется на 5 копеек, до 60,64 рубля, евро — на 76 копеек и достигнет отметки в 62,31 рубля.

Что касается рынка акции, то здесь также грядут изменения. Ожидается, что индекс Мосбиржи снизится на 0,96%, до 2034,64 пункта, РТС — на 1,11%, до 1060,38 пункта.

Цена на нефть марки Brent тоже претерпит изменения в меньшую сторону, достигнув отметки в 95,17 доллара за баррель.

Ранее сообщалось, что российские банки «очистят» от долларов и евро, а условия по валютным вкладам и счетам ужесточатся.