Рубль стал самой высокоприбыльной валютой в мире в этом году, сообщает Thomson Reuters. Произошло это из-за ограничительных мер на снятие сбережений в иностранной валюте, принятых для защиты финансовой системы России от иностранных санкций.

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До 24 февраля рубль торговался около 80 по отношению к доллару и 85 по отношению к евро. Сейчас же цена данной иностранной валюты по отношению к рублю — около 57 рублей.

Однако вскоре предполагается увеличение курса доллара из-за окончания налогового периода. Уже с понедельника, 25 июля, рубль начнет слабеть, считают брокеры.