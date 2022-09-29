Рубль бьет доллар и евро! Дан важный прогноз для рынка валюты

По поступившей информации, касающейся устойчивости национальной валюты, рубль еще больше укрепился по отношению к доллару и евро.

Так, к моменту открытия торгов на Мосбирже, в четверг, 29 сентября за доллар предлагают 57 рублей, что на 54 копейки меньше аналогичных показателей, которые были озвучены накануне. В то же время евро потерял 90 копеек, и теперь его стоимость составляет 54,575 рубля.

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Таким образом, если говорить о позитивных прогнозах, можно заметить, что в последние несколько дней национальная российская валюта демонстрирует устойчивый рост.

Как мы уже писали ранее, многие россияне стали переводить свои сбережения в рубли, постепенно избавляясь от имеющихся у них долларов и евро.

По материалам ТАСС