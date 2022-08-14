Рост цен обеспечен: названы продукты, которые подорожают буквально через несколько дней

Запасаться ими впрок или нет - решать самим гражданам РФ.
Названы продукты, которые подорожают.

Названы продукты, которые подорожают. Фото: Global Look Press

Осенью, которая наступит буквально через несколько дней, взлетят цены на овощи, яйца, молочные продукты и колбасные изделия. Это те продукты, которые подорожают в первую очередь.

Экономист Дмитрий Завьялов уточнил, что подорожание случится даже в тех категориях, в которых осенью происходит сбор урожая. Подобная ситуация, по словам эксперта, наблюдается в большинстве стран мира, поэтому она традиционна и для России в том числе.

После упомянутых продуктов, подорожают рыба и свинина, а также мясо птицы. Далеее не смогут сохранить баланс цен и любимые напитки россиян - чай и кофе.

Источник: 5-tv.ru.

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