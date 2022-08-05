«Рост цен на продукты в США и Европе»: Солнцев рассказал, что веселит россиян

Шоумен Рустам Солнцев в «Телеграме» заявил, что рост цен занял первое место в списке того, что раздражает россиян.
«Но ежедневные новости про рост цен на продукты в США и Европе как-то успокаивают и вселяют радость».
Напомним, что Рустам Солнцев несколько месяцев назад уехал из России. В Америке у него есть подружка, у которой он и поселился.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Как отмечал Рустам Солнцева, это вовсе не значит, что он в будущем не вернется в Россию. Он уже не раз уверял, что по-прежнему любит родную страну.