«Рост цен на продукты в США и Европе»: Солнцев рассказал, что веселит россиян

Напомним, что Рустам Солнцев несколько месяцев назад уехал из России. В Америке у него есть подружка, у которой он и поселился.

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Как отмечал Рустам Солнцева, это вовсе не значит, что он в будущем не вернется в Россию. Он уже не раз уверял, что по-прежнему любит родную страну.