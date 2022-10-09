Российские туристы ликуют: скоро банки Египта начнут принимать отечественные карты «Мир»

Египет протянул руку помощи российским туристам, да и себе в казну чуток от жителей РФ прибавил явно. На фоне отказа Турции работать с банковскими картами «Мир», страна, напротив, наладила на своей территории их функционирование.

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Уже в ближайшее время россияне могут абсолютно комфортно лететь в Египет, имея отечественный пластик в кармане.

Как пишет египетская Al-Shorouk, ее источники в сфере экономики и туризма отрицают, что задержка с вводом системы «Мир» в Египте, как и банковские операции с российской валютой, «была связана с сомнениями банков Турции по поводу их применения».

Издание сообщает, что египетские предприниматели и отельеры обратились в Центробанк Египта и «потребовали скорейшего завершения процедур по принятию рубля в качестве торговой валюты». Им пошли навстречу, изменения произойдут со дня надень.