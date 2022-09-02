Российские торговые центры массово подают в суд на Zara, Pull&Bear, Bershka и другие ушедшие бренды

Торговые центры в России массово подают в суд на компании группы Inditex, владеющей брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka и другими. Уже заведено 32 дела.

Самарский ТЦ «Космопорт», например, требует от компании «Зара СНГ» возмещение вреда на сумму более чем в 512 миллионов рублей. Моллы собираются взыскать с западного бизнес-гиганта долги и штрафы за приостановку работы магазинов. Общая сумма претензий достигает около миллиарда рублей.

Об этом пишут «Известия», ссылаясь на данные базы «Спарк». Эксперты издания считают, что сначала торговые центры не спешили с исками, надеясь, что западные бренды вернутся к работе в России, но теперь ситуация изменилась. ТЦ несут потери от закрытых помещений — это и падение трафика посетителей, и невозможность начать поиск новых арендаторов на занятые площади.