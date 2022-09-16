Российские спортсмены вернутся в программу Олимпийских игр

Глава Олимпийского комитета США считает, что возвращение российских спортсменов на международные старты неизбежно.
Российская конькобежка Ольга Граф. Фото: Global Look Press

Российская конькобежка Ольга Граф. Фото: Global Look Press

Международный олимпийский комитет (МОК) задумался о том, чтобы вновь допустить спортсменов из России к олимпийским соревнованиям. Об этом сообщила Глава Олимпийского комитета США Сюзанна Лайонс.

«Мы знаем, что МОК начинает думать, можно ли вернуть российских спортсменов. Они начали контактировать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы получить информацию по этой теме», — процитировало ее слова агентство Reuters.

По мнению госпожи Лайонс, отдельные спортсмены не должны страдать из-за политической ситуации, сложившейся в мире.

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«Мне кажется, неизбежно возникнет желание, чтобы живущие в России спортсмены вернулись и приняли участие в соревнованиях, но сроки и то, как это будет выглядеть, еще предстоит определить», — приводит высказывание Сюзанны Лайонс телеканал «360» со ссылкой на западные СМИ.

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