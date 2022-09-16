Российские спортсмены вернутся в программу Олимпийских игр

Международный олимпийский комитет (МОК) задумался о том, чтобы вновь допустить спортсменов из России к олимпийским соревнованиям. Об этом сообщила Глава Олимпийского комитета США Сюзанна Лайонс.

«Мы знаем, что МОК начинает думать, можно ли вернуть российских спортсменов. Они начали контактировать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы получить информацию по этой теме», — процитировало ее слова агентство Reuters.

По мнению госпожи Лайонс, отдельные спортсмены не должны страдать из-за политической ситуации, сложившейся в мире.

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