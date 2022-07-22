Российские семьи с детьми получат дополнительно по пять тысяч рублей

Родители, которые воспитывают детей от восьми до шестнадцати лет включительно, получат от ПФР дополнительные деньги.

Правда, такой щедрый подарок положен далеко не всем семьям, а тем, кому ПФР не доплатил положенную сумму.

Дело в том, что родители, которые воспитывают детей в одиночку, уже ранее получали такую выплату, но после того, как пособие расширили на все категории семей с мая, одинокие родители получили возможность подать заявление на перерасчет выплаты. Деньги должны быть зачислены до 25 июля. Отмечается, что речь идет о сумме примерно в районе пяти тысяч рублей, сообщает primpress.ru.