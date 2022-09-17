Россиянки смогут получить повышенную выплату в сентябре — названо главное условие

Начиная с конца сентября, женщины смогут рассчитывать на повышенную выплату в размере 7 126 рублей. Положенные в текущем месяце суммы будут поступать на их счета до последнего дня, и далее по графику.

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Отмечается, что пособие полагается беременным женщинам, вставшим на учет до 12 недель, а оформить его получение можно с помощью «Госуслуг». Когда все формальности будут соблюдены, на счет будущих мам начнут зачислять указанную сумму.

Главное условие, при соблюдении которого можно рассчитывать на выплату, это доход семьи. Он не должен превышать прожиточный минимум, пишет magcity74.ru.

Ранее сообщалось, что пенсионеров в ноябре ждет специальная выплата. Получение субсидии коснется, в частности, пожилых граждан, оставивших свою трудовую деятельность.