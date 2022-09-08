Россияне смогут узнать размер своей будущей пенсии: как это работает

Позаботиться о своей пенсии можно будет заранее. Так, Пенсионный фонд России разрабатывает механизмы, которые позволят оперативно информировать граждан о возможных размерах трудовой пенсии, которая будет начисляться им в будущем по старости.
По поступившей информации, эти данные станут доступны заявителю в течении трех рабочих дней с момент обращения в ПФР.
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Кроме того, сообщается, что с начала текущего года производится заблаговременное оглашение россиянам их пенсионных прав. Так, граждане старше 40 и 45 лет соответственно смогут ознакомиться с этой информацией в своем личном кабине на портале «Госуслуги».
Ранее мы писали о том, на какую денежную льготу могут рассчитывать пенсионеры. А также какие дополнительные расходы могут добавить в квитанции ЖКХ для тех, у кого есть газ.
По материалам Pensnews.ru