Россияне смогут узнать размер своей будущей пенсии: как это работает

Позаботиться о своей пенсии можно будет заранее. Так, Пенсионный фонд России разрабатывает механизмы, которые позволят оперативно информировать граждан о возможных размерах трудовой пенсии, которая будет начисляться им в будущем по старости.

По поступившей информации, эти данные станут доступны заявителю в течении трех рабочих дней с момент обращения в ПФР.

Еще больше важных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль»