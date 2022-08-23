Россияне смогут получить деньги за несостоявшиеся полеты на самолетах

Россияне получат компенсацию за свои несостоявшиеся поездки на самолетах. Деньги будут зачислены на карту до 29 августа.

По словам специалистов, на выплаты могут рассчитывать те туристы, у которых полет был назначен в конце августа из аэропортов в Симферополе, Краснодаре, Геленджике, Ростове-на-Дону, Курске и других городах. Их поездки сорвались из-за закрытия воздушных гаваней.

Для того чтобы получить выплату, необходимо будет обратиться в свою авиакомпанию и подать заявление. Суммы у туристов будут разные в зависимости от стоимости билетов. Например, билеты из Москвы в Крым на эти даты стоили примерно десять тысяч рублей в обе стороны, сообщает PRIMPRESS.

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Напомним, что на юге России многие аэропорты закрыты с конца февраля. Пока неизвестно, когда они откроются.