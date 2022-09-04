Россияне получат по 13 000 рублей 5 сентября – Пенсионный фонд

Новая волна зачислений начнется с понедельника.
Рубли

Рубли. Фото: Global Look Press

Денежное пособие от Пенсионного фонда будет поступать с понедельника, 5 сентября. Деньги предназначены для семей с детьми от 8 до 16 лет с низким уровнем доходов. От него зависит и сумма.

 «Размер выплаты опять же зависит от уровня дохода родителей. Средства назначают в таком размере, чтобы довести обеспеченность семьи до прожиточного минимума. Например, в базовом варианте это будет половина от детского минимума в регионе. Но если такой суммы не хватит, ПФР назначит уже 75 процентов от ПМ. А в Приморском крае это 13 220 рублей», - пишет PRIMPRESS.

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Добавим, 5 сентября деньги поступят тем, кому пособие одобрили на прошлой неделе.

 

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