Россияне получат по 13 000 рублей 5 сентября – Пенсионный фонд

Денежное пособие от Пенсионного фонда будет поступать с понедельника, 5 сентября. Деньги предназначены для семей с детьми от 8 до 16 лет с низким уровнем доходов. От него зависит и сумма.
«Размер выплаты опять же зависит от уровня дохода родителей. Средства назначают в таком размере, чтобы довести обеспеченность семьи до прожиточного минимума. Например, в базовом варианте это будет половина от детского минимума в регионе. Но если такой суммы не хватит, ПФР назначит уже 75 процентов от ПМ. А в Приморском крае это 13 220 рублей», - пишет PRIMPRESS.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Добавим, 5 сентября деньги поступят тем, кому пособие одобрили на прошлой неделе.