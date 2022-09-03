Россияне получат 20 000 рублей от Пенсионного фонда – когда деньги придут на карту

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Для того чтобы получить деньги, нужно подать заявление в Пенсионный фонд. Документы будут рассматривать в течение 10 дней. В следующие пять рабочих дней сумма поступит на карту. Таким образом, тем, кто стал родителями в начале месяца, деньги придут до 23 сентября.