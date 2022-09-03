Россияне получат 20 000 рублей от Пенсионного фонда – когда деньги придут на карту

В сентябре многие россияне могут рассчитывать на выплату в размере 20 000 рублей. Она будет единовременной. Речь идет о тех, кто в начале осени стал родителями. Причем, неважно, родился ребенок в семье или его взяли из детского дома.
«Выплата полагается всем жителям нашей страны, вне зависимости от уровня доходов семьи. Но в зависимости от трудового статуса различается способ зачисления денег. Так, работающим гражданам выплату перечисляют их работодатели. А неработающим с этого года деньги выдает Пенсионный фонд», - пишет PRIMPRESS.
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Для того чтобы получить деньги, нужно подать заявление в Пенсионный фонд. Документы будут рассматривать в течение 10 дней. В следующие пять рабочих дней сумма поступит на карту. Таким образом, тем, кто стал родителями в начале месяца, деньги придут до 23 сентября.