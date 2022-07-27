Россияне откатились назад: в 2022 году в РФ увеличился спрос на «Тетрис» и тамагочи

Вслед за голливудским кино санкции против России коснулись и сферы игр. В Сети почти ежедневно появляются новости о том, что тот или иной производитель видеоигр вводит ограничения для пользователей из РФ.

Связано ли это или нет, но одновременно в нашей стране вырос спрос на ретроигры, которые нынешние взрослые обожали в период своей юности.

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Так, в первом полугодии 2022-го продажи тамагочи выросли на 338%, а «Тетрисов» — на 54%, если сравнить с аналогичным периодом 2021 года. Такие цифры приводит маркетплейс Wildberries. Его конкурент Ozon тоже зафиксировал ощутимый рост покупок упомянутых товаров.

Сотрудники маркетплейсов отмечают, что взрослые россияне покупают эти игры не только для детей, но и для себя — «чтобы предаться ностальгии и вспомнить беззаботное детство».

По материалам ТАСС.