Россияне не смогут расплачиваться картами «Мир» во время поездок в Турцию

У туристов из России, отправляющихся на отдых или по делам в Турцию, в ближайшее время могут возникнуть проблемы с платежами по безналичному расчету. Дело в том, что турецкие банки, до недавних пор принимавшие карты российской платежной системы, начали от них отказываться.
Во вторник издание Cumhuriyet сообщило, что частные банки İşbank и Denizbank перестали обслуживать такие карты. Спустя несколько часов их примеру последовали три государственных финансовых учреждения.
Происходящее связано с последними мировыми событиями. Известно, что при этом Турция, на которую оказывается давление со стороны Запада, не желает терять доверие российских туристов и ищет способы решения возникшей проблемы.
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Предположительно, в стране может быть создана локальная платежная система, которая позволит организациям принимать в стране платежи по карте «Мир» и не быть наказанными за это.
Карты системы «Мир», запущенной в 2017 году, заменили нашим соотечественникам американские Visa и Mastercard. Ими можно пользоваться не только в РФ, но и в ряде других стран, таких как Армения, Беларусь, Вьетнам, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Абхазия и Южная Осетия. Многие поклонники китайского маркетплейса AliExpress так же расплачиваются за покупки именно картами «Мир».