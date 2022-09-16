Россияне могут получить по 35 тысяч рублей: назван срок зачисления денег на карту

Россиянам напомнили о новой выплате от Пенсионного фонда, которую они смогут получить уже в конце сентября. Сумма порядка 35 тысяч рублей поступит на карту один раз. Чтобы получить ее, нужно подать соответствующее заявление через Госуслуги.

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Специалисты ПФР сообщили PRIMPRESS, что рассчитывать на получение денег могут семьи, где воспитываются дети от восьми до шестнадцати лет.

Если доход в таких семьях не достигает прожиточного минимума на каждого человека, они могут подать заявление на пособие от государства.