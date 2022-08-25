Россиянам вернут деньги, которые они перевели мошенникам

Глава департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров заявил, что российские банки могут обязать возвращать клиентам деньги, которые они перевели мошенникам, если подозрительный счет содержался в базе данных ЦБ.

С данной инициативой выступил Банк России. Как уточнил Уваров, банки должны будут вернуть клиенту деньги в течение тридцати дней после того, как получили заявление. Если перевод денег осуществлялся за рубеж, то банки вернут деньги в течение 60 дней.

Также в регуляторе предложили на два дня приостанавливать перевод средств по счету, информация о котором есть в базе данных, сообщает primpress.ru.

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Напомним, что в России буквально процветает телефонное мошенничество. Россиян постоянно атакуют с неизвестных номеров и предлагают различные выдуманные услуги.