Россиянам в сентябре дадут по 15 000 от Пенсионного фонда — названа дата

В сентябре россияне получат по 15 000 рублей от Пенсионного фонда. Средства начнут зачислять на счета уже на этой неделе.

Деньги могут получить многие российские семьи, в которых растут дети до полутора лет. Еще одно условие, при котором можно рассчитывать на пособие, — мама малыша не должна работать.