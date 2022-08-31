Россиянам в сентябре дадут по 15 000 от Пенсионного фонда — названа дата

В сентябре россияне получат по 15 000 рублей от Пенсионного фонда. Средства начнут зачислять на счета уже на этой неделе.
Деньги могут получить многие российские семьи, в которых растут дети до полутора лет. Еще одно условие, при котором можно рассчитывать на пособие, — мама малыша не должна работать.
«Например, если женщина уволилась уже во время отпуска по беременности и родам, выплачиваться ей будет 40 процентов от средней зарплаты. Минимум будет 7700 рублей, а максимально можно будет получить 15 400 рублей. Также максимально 15 400 рублей можно будет получить, если увольнение произошло во время отпуска по уходу за ребенком», — пишет Primpress.
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Во многих регионах деньги придут на карты уже 2 сентября.