Россиянам старше 55 лет положено повышенное пособие! В ПФР объяснили, как его получить

Россияне, достигшие 55-летнего возраста, могут получить хорошую льготу в виде повышенного пособия и выплат, которые можно будет пустить на оплату земельного и имущественного налога. Об этом рассказали в Пенсионном фонде России.

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Что касается повышенного пособия, то на него могут рассчитывать граждане в возрасте 55 лет, оставшиеся без работы. Отмечается, что при постановке на учет в центре занятости, им полагается повышенная выплата по безработице.

Для получения льгот, уточняют в ведомстве, обращаться в ПФР не нужно.

«Они будут переданы в электронной форме по каналам СМЭВ, через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО) и электронному взаимодействию с работодателями», – добавили в ПФР.

Ранее сообщалось, что абсолютно всех пенсионеров ждет солидная прибавка. Рекордное повышение пенсий запланировано на весну 2023 года.

Источник: KONKURENT.RU