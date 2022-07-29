Россиянам с низкими доходами разрешили не платить по кредитам

Россияне, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации, смогут в ближайшее время не платить по кредитам, если воспользуются предложением Сбербанка.

Речь идет о предоставлении кредитных каникул на срок до шести месяцев, обратиться за которыми необходимо в срок до 30 сентября 2022 года.

По словам экспертов, никаких дополнительных процентов на срок каникул накапливаться не будет. Штрафных санкций также не последует. Кредитная история также не будет испорчена. Проблем с будущими кредиторами не возникнет, сообщает akket.com.

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Напомним, что в связи с последними событиями в мире некоторые россияне оказались в непростых условиях. Доходы большинства граждан заметно снизились.