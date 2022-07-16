Россиянам с кредитами 22 июля сообщат оглушительную новость

С высокой долей вероятности россиян, имеющих или собирающихся взять кредит, ждет оглушительная новость. Ее сообщат 22 июля после заседания Центрального банка.

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Помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин не исключил, что в этот день ЦБ примет решение о снижении ключевой ставки, как это было сделано 10 июня, когда процент был снижен с 11% до 9,5% годовых.

«ЦБ смягчил денежно-кредитную политику, процентная ставка снижалась, сейчас Центральный банк обещает, что на заседании 22 июля также будет рассмотрено решение по дальнейшему снижению процентной ставки», - сказал Орешкин в рамках форума «Территория смыслов».

Ранее сообщалось, что потребительский кредит на первоначальный взнос по ипотеке берут не более 3% граждан. Опрос показал, какие источники денег используют россияне для первого взноса.

Источник: ТАСС.