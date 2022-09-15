Россиянам рассказали, как получить часть своей пенсии раньше срока

Доцент кафедры экономики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев заявил, что накопительную часть пенсии можно получить в момент наступления «старого» пенсионного возраста.

Правда, есть определенные условия. Необходимо набрать страховой стаж и минимально необходимое количество пенсионных коэффициентов.

Как заметил Тимофеев, эту пенсию можно получить раньше, чем по старости. В законах, по его словам, это четко прописано, сообщает «Прайм».

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Напомним, что с заявлением о выплате накопительной пенсии необходимо обратиться в Пенсионный фонд России. Получить накопительную пенсию можно после наступления «старого» пенсионного возраста – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.