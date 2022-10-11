Россиянам посоветовали скопить деньги на «черный день»

Эксперты посоветовали россиянам отложить деньги «на черный день». Ведь мировая ситуация сейчас нестабильная и сбережения всегда нужно иметь для подстраховки.

Главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк считает, что в загашнике всегда нужно иметь деньги на 3-6 месяцев. Эта финансовая подушка поможет выжить, если в семье случится экономический кризис.

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