Россиянам посоветовали скопить деньги на «черный день»

Эксперты посоветовали россиянам отложить деньги «на черный день». Ведь мировая ситуация сейчас нестабильная и сбережения всегда нужно иметь для подстраховки.
Главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк считает, что в загашнике всегда нужно иметь деньги на 3-6 месяцев. Эта финансовая подушка поможет выжить, если в семье случится экономический кризис.
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«Например, если ежемесячные расходы семьи в среднем составляют 100 тысяч рублей в месяц, то финансовая подушка безопасности может составлять 300-600 тысяч рублей», - заявила Ващелюк.