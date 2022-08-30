Россиянам дадут по 15 тысяч рублей за второго ребенка: назван день, когда все случится

Россиянам дадут по 15 тысяч рублей от ПФР на второго ребенка. Малыш должен быть рожден после 1 января 2018 года, и ему еще не должно исполниться три года.

Рассчитывать на получение такой выплаты могут только те семьи, чей средний доход в перерасчете на одного члена семьи составляет менее двух прожиточных минимумов в регионе. Выдаются деньги из средств семейного капитала.

Как правило, такие деньги перечислялись всегда третьего числа каждого месяца. В этом году 3 сентября попадает на выходной день, поэтому выплаты придут раньше – уже 2 сентября, сообщает primpress.ru.

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Напомним, что размер выплаты составит один прожиточный минимум. В каждом регионе он разный, но составляет, как правило, в районе 15 тысяч рублей.