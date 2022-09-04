Россиянам дадут один раз по 40 000 рублей – названа дата

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Известно, что в каждом регионе показатели установленного прожиточного минимума разнятся. Однако, так как выплаты назначали с апреля, то деньги можно получить сразу за шесть месяцев. В таком случае сумма составит порядка 40 000 рублей. Получить их можно до 26 сентября.