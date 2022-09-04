Россиянам дадут один раз по 40 000 рублей – названа дата

Россияне могут рассчитывать на новую денежную выплату от Пенсионного фонда. Ее размер составит порядка 40 000 рублей. Деньги придут один раз, но для этого нужно подать заявление.
«Оформить новую выплату могут те граждане, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет. Это могут быть как родные родители ребенка, так и те, кто его усыновил. Важным условием для назначения пособия является уровень доходов граждан. Он должен быть ниже прожиточного минимума, установленного в регионе», - пишет PRIMPRESS.
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Известно, что в каждом регионе показатели установленного прожиточного минимума разнятся. Однако, так как выплаты назначали с апреля, то деньги можно получить сразу за шесть месяцев. В таком случае сумма составит порядка 40 000 рублей. Получить их можно до 26 сентября.