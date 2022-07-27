Россиян с вкладами ждет значительная потеря денег после недавнего решения ЦБ

Россиян, у которых есть денежные вклады в банках, в самое ближайшее время ждет неприятный сюрприз. Из-за недавнего решения ЦБ снизить ключевую ставку процентные ставки по вкладам будут значительно снижены.

Так, о решении понизить проценты по вкладам уже заявили ПСБ, «Совкомбанк», «Почта Банк», «Абсолют Банк», «МТС Банк» и банк «Ренессанс Кредит».

Напомним, что ЦБ снизил ключевую ставку сразу на полтора пункта, что стало неожиданным известием даже для многих экономистов. Мало кто ожидал такого резкого снижения, сообщает konkurent.ru.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

После решения ЦБ стало ясно, что будет снижена и доходность счетов и вкладов в кредитных организациях России.