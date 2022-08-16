Россиян предупредили: внимательно смотрите квитки по ЖКХ! Вышло новое постановление!

С начала сентября 2022 года жители РФ будут по-новому оплачивать общедомовые нужды (ОДН). Введенные правила действительны для жителей многоэтажных домов.

Уточняется, если дом оборудован общедомовым прибором учета (ОДПУ), плата за услугу будет определяться по факту потребления. Если не оборудован – исходя из норматива.

Расчет будут выставлять каждый месяц, но позже корректировать до фактических показаний. Поскольку в большинстве многоэтажек отсутствуют приборы учета водоотведения, размер платы будет определяться исходя из суммы показаний ОДПУ за горячую и холодную воду.

Этот новый расход будет добавлен в квитанции на оплату услуг ЖКХ. Россиян просят обратить на него внимание, чтобы не возникало вопросов по поводу новых цифр.