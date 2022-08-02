Россиян предупредили: соков в магазинах станет меньше

Из-за снижения импортных поставок в России начало сокращаться производство соков. Об этом рассказал глава «Союзнапитков» Максим Новиков. По его словам, темпы уже сейчас снизились на 10%, и процесс будет продолжаться:

«Если мы не сможем привезти какие-то ингредиенты, не сможем купить какое-то сырье, то мы по объективным причинам не сможем произвести этот объем, даже если будет обеспеченный спрос».

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К прежним объемам удастся вернуться, в лучшем случае, через два-три года.