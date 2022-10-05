Россиян предупредили, когда им придется вернуть «лишнюю» пенсию

Так в свое время в отношении «чернобыльцев» был создан закон «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», который дал им право получать ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ), но только при условии постоянного проживания в зонах, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы.

Когда такие граждане переезжали в другие зоны, то теряли право на выплаты. Получение ЕДВ после переезда становится незаконным и гражданин по закону обязан возместить материальный ущерб в размере незаконно полученных пособий, отметила Финогенова. Пенсионный фонд также имеет право не только взыскать сам размер незаконной выплаты, но и суммы сверх нее (проценты), если будет установлен факт необоснованного обогащения.

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Это касается и инвалидов III группы. Они могут получать доплату до прожиточного минимум к своей выплате, но только в случае, если у них нет работы. Если человек устраивается на работу — он такую доплату теряет.

Переплата пенсии признается необоснованным обогащением, что повлечет за собой обязанность ее возврата только в двух случаях. Первый — недобросовестность получателя пенсии. Второй — обнаружена ошибка в расчетах по вине пенсионера.