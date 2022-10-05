Россиян предупредили, когда им придется вернуть «лишнюю» пенсию

В этом году цены на многие товары, включая крупы, выросли, так как ряд зарубежных брендов покинул страну. Примечательно, что скоро прогнозируют увеличение цены на электроэнергию. Эксперты недавно сообщили, когда будет проидексирована пенсия и на сколько она повысится.
При этом накопительную часть пенсии можно получить, после того как исполнится 55 лет женщинам или 60 лет мужчинам.
Бывают ситуации, когда размер пенсии или пособия изменяется в большую сторону либо людям продолжают начислять доплаты, даже если основания для них пропали. Некоторые граждане не спешат в таких случаях обращаться в ПФР.
Однако в таких случаях переплату вернуть все таки придется. Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала о таких случаях.
Так в свое время в отношении «чернобыльцев» был создан закон «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», который дал им право получать ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ), но только при условии постоянного проживания в зонах, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы.
Когда такие граждане переезжали в другие зоны, то теряли право на выплаты. Получение ЕДВ после переезда становится незаконным и гражданин по закону обязан возместить материальный ущерб в размере незаконно полученных пособий, отметила Финогенова. Пенсионный фонд также имеет право не только взыскать сам размер незаконной выплаты, но и суммы сверх нее (проценты), если будет установлен факт необоснованного обогащения.
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Это касается и инвалидов III группы. Они могут получать доплату до прожиточного минимум к своей выплате, но только в случае, если у них нет работы. Если человек устраивается на работу — он такую доплату теряет.
Переплата пенсии признается необоснованным обогащением, что повлечет за собой обязанность ее возврата только в двух случаях. Первый — недобросовестность получателя пенсии. Второй — обнаружена ошибка в расчетах по вине пенсионера.
«Если ли же ошибка в расчетах произошла по вине работника ПФ РФ и пенсия и пособия выплачивались в большем размере, чем положено, то гражданин не обязан возмещать переплату», — пояснила Финогенова, пишет 1prime.ru.