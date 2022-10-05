Россиян обяжут вернуть «лишнюю» пенсию

В России есть категория граждан, кто получает пенсию не по старости. Например, «чернобыльцы». Ежемесячные выплаты полагаются тем гражданам, кто постоянно живет в зонах, пострадавших вследствие катастрофы.

А если человек переезжает в другое место, то и пенсия ему больше не полагается. И если гражданин вовремя не уведомляет Пенсионный фонд о своих изменениях, то рано или поздно его обяжут вернуть незаконно полученные деньги.

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То же самое относится и к получающим пенсию по инвалидности третьей (рабочей) группы. Социальную доплату к пенсии может получать только неработающий пенсионер, передает «Прайм».