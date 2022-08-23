Россиян могут лишить любимых сыров и сырокопченой колбасы

В этом году в России опустели некоторые полки в магазинах. Есть зарубежные компании, которые решили уйти с российского рынка. Не так давно марка чая Lipton ушла, а другой чай подорожал. А некоторые корма Purina для животных больше не привезут в Россию.
А теперь эксперты признались, что сыры «Голландский», «Пошехонский», «Пармезан», а также колбаска сырокопченая с масляной или обсыпанной специями шкуркой могут исчезнуть из магазинов. Оказалась, что закваска, которая нужна для производства сыра, почти вся импортная. Основной компонент в любой момент могут перестать ввозить в Россию.
Директор Федерального научного центра пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН Станислав Горбатов рассказал, что подобрать оригинальную закваску — это настоящее искусство, а также в каждой стране существуют библиотеки одноклеточных микроорганизмов, которые используют для приготовления разных сортов сыра.
«За границей — другие породы коров и другие климатические условия — это основополагающие компоненты для производства определенных сортов сыра, к примеру, твердого пармезана. Под них исторически подбирались и свои закваски», — подчеркнул эксперт.
В Угличе есть биофабрика, которая вырабатывает всего 5 процентов закваски. Там будет еще один завод, но на его строительство уйдет около 3-5 лет. Заквасок должно хватить для сметаны, йогуртов и творога.
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Сложнее ситуация с сырокопчеными и сыровялеными колбасами, так как для их производства нужны специальные мясные закваски. Тут проблема с производством, так как в России колбасу могут производить только по классической технологии. Эксперт подчеркнул, что нужно создавать свои «микробные» империи, чтобы эти продукты не пропали с прилавков, пишет «МК».