Россиян могут лишить любимых сыров и сырокопченой колбасы

Директор Федерального научного центра пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН Станислав Горбатов рассказал, что подобрать оригинальную закваску — это настоящее искусство, а также в каждой стране существуют библиотеки одноклеточных микроорганизмов, которые используют для приготовления разных сортов сыра.

«За границей — другие породы коров и другие климатические условия — это основополагающие компоненты для производства определенных сортов сыра, к примеру, твердого пармезана. Под них исторически подбирались и свои закваски», — подчеркнул эксперт.

В Угличе есть биофабрика, которая вырабатывает всего 5 процентов закваски. Там будет еще один завод, но на его строительство уйдет около 3-5 лет. Заквасок должно хватить для сметаны, йогуртов и творога.

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Сложнее ситуация с сырокопчеными и сыровялеными колбасами, так как для их производства нужны специальные мясные закваски. Тут проблема с производством, так как в России колбасу могут производить только по классической технологии. Эксперт подчеркнул, что нужно создавать свои «микробные» империи, чтобы эти продукты не пропали с прилавков, пишет «МК».