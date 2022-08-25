Россиян, которые не разделяют мусор, будут штрафовать

Юрист Елена Кудерко заявила, что россиян, которые не разделяют мусор, ждут денежные штрафы. В Кодексе об административных правонарушениях есть соответствующая статья.

Впрочем, юрист заметила, что взыскать штрафы будет проблематично, потому что к каждому в пакет с мусором не заглянешь. Поэтому акцент в деле раздельного сбора мусора необходимо сделать на повышении сознательности и информировании населения, а также улучшении доступности пунктов по приему вторсырья, сообщает «Прайм».

«Для вторсырья и вторичных ресурсов будут устанавливаться специальные маркированные баки и автоматы по приему, однако в первое время они будут не в каждом доме, а на площадках, в шаговой доступности», - заметила Кудерко.

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Напомним, что в июле был принят Федеральный закон N 268, который вносит изменения в действующее законодательство в части уточнения предметов, подлежащих вторичной переработке. Это древесина, картон, пластик. Вторично без переработки можно использовать стеклянную тару. Эти категории запрещено смешивать с обычным домашним мусором.