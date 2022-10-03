Россия может остаться без бананов: Эквадор решил ограничить поставки

Параллельно возникли трудности с самим поставщиком и практически монополистом этих фруктов в Россию — Эквадором. У страны не все ладно с внутренней политикой, что неизменно сказывается на экономике страны в целом, предпринимательской и экспортной активности, а также стоимости бананов.

Как пишет 5-tv.ru, уже сейчас цены на бананы (в самый разгар сезона) стремительно стали повышаться, только за одну неделю они подскочили на 2%. А то ли еще будет!