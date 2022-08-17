Родители могут не получить выплат в 22 тысячи рублей по «школьному набору»

Накануне сентября родители начинают подготавливать детей к школе. В этом году школьные принадлежности и форма снова подорожали. Некоторые граждане вынуждены брать кредиты, чтобы их дети могли пойти в школу с полным портфелем. Государство предусмотрело некоторые выплаты для детей к 1 сентября.
Теперь стало известно, что парламентарии рассмотрят законопроект о ежегодной выплате к 1 сентября для семей, воспитывающих детей от 6 до 18 лет (и детей-инвалидов до 23 лет) размером 21 850 руб. Выплата эта, по своей сущности, призвана заменить собой «ковидные» 10 тысяч, которые выплачивались российским семьям с детьми четырежды — с 2019 по 2021 год.
Отмечается, что разработчики закона эту сумму взяли, посчитав среднюю стоимость «школьного набора» для подготовки к новому учебному году.
Даже были перечислены предметы, чья совокупная стоимость составила те самые 22 тысячи. Для мальчиков: две пары брюк, три рубашки, джемпер, две футболки, спортивный костюм, носки и гольфы, летние туфли, теплые ботинки и кроссовки.
Для девочек: два платья и две юбки, три блузки, джемпер и две футболки, спортивный костюм, а также колготки, носки и гольфы, летние туфли, зимние ботинки и кроссовки. Также в означенную сумму входят пять штук шариковых ручек и простых карандашей, четыре тетради по 12 листов, набор фломастеров, альбом, рюкзак и учебники.
Некоторые родители признаются, что тратят гораздо больше на своих детей перед школой. Они считают, что нужно внести региональный коэффициент как для прожиточного минимума, так как цены везде разные. А некоторые эксперты уже утверждают, что «закон на 22 тысячи» пройдет даже первое чтение, пишет МК.