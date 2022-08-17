Родители могут не получить выплат в 22 тысячи рублей по «школьному набору»

Отмечается, что разработчики закона эту сумму взяли, посчитав среднюю стоимость «школьного набора» для подготовки к новому учебному году.

Даже были перечислены предметы, чья совокупная стоимость составила те самые 22 тысячи. Для мальчиков: две пары брюк, три рубашки, джемпер, две футболки, спортивный костюм, носки и гольфы, летние туфли, теплые ботинки и кроссовки.

Для девочек: два платья и две юбки, три блузки, джемпер и две футболки, спортивный костюм, а также колготки, носки и гольфы, летние туфли, зимние ботинки и кроссовки. Также в означенную сумму входят пять штук шариковых ручек и простых карандашей, четыре тетради по 12 листов, набор фломастеров, альбом, рюкзак и учебники.

Некоторые родители признаются, что тратят гораздо больше на своих детей перед школой. Они считают, что нужно внести региональный коэффициент как для прожиточного минимума, так как цены везде разные. А некоторые эксперты уже утверждают, что «закон на 22 тысячи» пройдет даже первое чтение, пишет МК.