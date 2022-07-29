Риск велик: о чем специалисты предупреждают тех, кто хочет сыграть на курсах валют

Прочитайте рекомендации финансистов, прежде чем тратить деньги.
Можно ли разбогатеть на колебаниях курса валют

Можно ли разбогатеть на колебаниях курса валют? Фото: Global Look Press

Доллар и евро на этой неделе начали укрепляться к рублю. Естественно, граждане, которые ранее скупали валюту по дешевой цене, потирают руки - скоро можно будет продать европейскую и американскую наличность и разбогатеть.

Однако финансисты считают, что время, когда можно было разжиться за счет колебания курса, прошло. Сейчас покупка-продажа валюты - это риск потерять деньги.

«Пытаться сыграть на курсе и делать сегодня сбережения в долларах или евро я не рекомендую. Ситуация нестабильная, и велик риск, что вы потеряете больше денег на скачках курса, чем сможете сберечь», - говорит финансовый аналитик Виктор Грицай.

Более того, по мнению Виктора Грицая, неразумны сейчас вложения в доллар. Велика вероятность того, что американская валюта через два-три года попросту перестанет быть актуальной.

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По материалам MK.RU.

 

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