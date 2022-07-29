Риск велик: о чем специалисты предупреждают тех, кто хочет сыграть на курсах валют

Доллар и евро на этой неделе начали укрепляться к рублю. Естественно, граждане, которые ранее скупали валюту по дешевой цене, потирают руки - скоро можно будет продать европейскую и американскую наличность и разбогатеть.

Однако финансисты считают, что время, когда можно было разжиться за счет колебания курса, прошло. Сейчас покупка-продажа валюты - это риск потерять деньги.

«Пытаться сыграть на курсе и делать сегодня сбережения в долларах или евро я не рекомендую. Ситуация нестабильная, и велик риск, что вы потеряете больше денег на скачках курса, чем сможете сберечь», - говорит финансовый аналитик Виктор Грицай.

Более того, по мнению Виктора Грицая, неразумны сейчас вложения в доллар. Велика вероятность того, что американская валюта через два-три года попросту перестанет быть актуальной.

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По материалам MK.RU.