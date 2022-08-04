Риск-менеджер назвал условия, при которых курс доллара может резко измениться

Старший риск-менеджер «Алго Капитал» Виталий Манжос заявил, что затишье на валютном рынке, которое в последнее время наблюдается, крайне обманчиво.

Как отметил Манжос, есть факторы, которые невозможно прогнозировать. Прежде всего курс зависит от новых санкций Запада, а также от возможного запрета на биржевые торги валютой.

По словам эксперта, если серьезных изменений на рынке не будет, то курс доллара будет колебаться в районе 50-65 рублей. Как сказал Манжос, ежедневное изменение курса доллара по отношению к рублю зачастую составляет несколько процентов, сообщает «Прайм».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Напомним, что на данный момент курс доллара равен 60 рублям и 24 копейкам. Эксперты склонны считать, что в ближайшее время курс несколько возрастет.