Режим экономии: как продлить жизнь батареи мобильного телефона, рассказал эксперт

Любая батарея мобильного телефона со временем теряет свою емкость. Чтобы сократить скорость износа и дольше пользоваться смартфоном, рассказал эксперт Александр Арефьев.

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В телефонах чаще всего находятся литиевые батареи. Такие не любят подзаряда более чем на 90%, как и разрядки ниже 20%, поэтому эксперт советует держать уровень в этих пределах.

Также оставлять на всю ночь телефон на зарядке тоже не стоит – это напрямую изнашивает батарею. Кроме того, эксперт напоминает, что блок питания необходимо использовать всегда оригинальный, что продлит срок службы батареи, пишет сайт «Нескучные технологии».