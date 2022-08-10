Ретейлеры ответили, стоит ли ждать подорожания смартфонов в сентябре

Эксперты ценового агрегатора Price.ru предупредили россиян, что к сентябрю цены на смартфоны могут повыситься на 10-15%, так как осенью обычно объемы покупок новой техники сезонно увеличиваются.

Однако, опрошенные журналистами представители магазинов-ретейлеров не подтверждают данный прогноз.

«Так, например, на некоторые модели смартфонов мы видим обратный тренд - их стоимость снижается из-за стабилизации курса рубля», - сказали ТАСС в пресс-службе «Мегафона».

«Во втором квартале 2022 года мы наблюдали снижение средней цены на российском рынке смартфонов, что было обусловлено в том числе ростом популярности более доступных китайских моделей. Осенью традиционно некоторые бренды выводят новинки, что «драйвит» интерес к флагманским моделям. С другой стороны, на линейки прошлых лет цены могут снижаться», - рассказали в пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо», отметив, что цены на большинство моделей сохранились на уровне начала 2022 года.