Решение принято: WhatsApp будет недоступен с 1 сентября

Приложение WhatsApp перестанет работать уже с 1 сентября. Об этом сообщает сайт Akket.com. Отправлять сообщение, звонить бесплатно и записывать голосовые не смогут пользователи старых смартфонов на системах Android и iOS.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Дело в том, что, по мнению разработчиков мессенджера, такие телефоны не соответствуют новым версиям приложения. Уже установленный WhatsApp на таких аппаратах работать перестанет. Речь идет об операционных системах Android 4.4 KitKat или iOS 11 и предыдущих версиях. Таким образом, для слаженной работы популярного мессенджера потребуются версии Android 5.0 Lollipop и iOS 12.