Решение принято: россиянам отодвинули выход на пенсию на четыре года

В стране продолжается действие пенсионной реформы, связанной с повышением возрасты выхода на заслуженный отдых. И профильный эксперт Анастасия Киреева предупредила граждан, что некоторые категории граждан выйдут на пенсию на четыре года позже, а не в этом году.

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«Речь идет, например, о мужчинах 1962 года рождения и женщинах, которые родились в 1967 году. Такие люди должны были выйти на пенсию уже в этом году по прежним правилам. Но теперь процесс назначения им выплаты по старости будет отложен. Пенсионный возраст для них повысят на четыре года», - сообщила эксперт сайту PRIMPRESS

Также на четыре года отодвинется момент выхода на пенсию для женщин 1968 года рождения и мужчин, которые родились в 1963 году. По старым правилам, они бы вышли на заслуженный отдых в следующем году. Но теперь это произойдет только в 2028 году.