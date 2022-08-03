Рекордный рост: квартиры этого типа сильно подорожали

Аналитики рынка недвижимости зафиксировали рост цен на квартиры в Новой Москве в втором квартале 2022 года, причем одного типа.
Резко подорожали студии.
«Средняя стоимость подобных квартир достигла 7,2 миллиона рублей. По словам экспертов, студии считаются самым дорогим жильем в округе — квадратный метр в них в среднем обойдется более чем в 300 тысяч рублей. В то время как «квадрат» в новостройках Новой Москвы в среднем оценивается в 223 тысячи рублей», — говорится в аналитической записке компании «Метриум».
Аналитики отмечают, что цены на студии растут быстрее, чем на другие виды недвижимости. Так, трехкомнатные квартиры подорожали на 11 процентов, двухкомнатные — на 15 процентов, однокомнатные — на 17 процентов, а квартиры-студии — на 20 процентов.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
По материалам Lenta.ru.