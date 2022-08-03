Рекордный рост: квартиры этого типа сильно подорожали

Аналитики рынка недвижимости зафиксировали рост цен на квартиры в Новой Москве в втором квартале 2022 года, причем одного типа.

Резко подорожали студии.

«Средняя стоимость подобных квартир достигла 7,2 миллиона рублей. По словам экспертов, студии считаются самым дорогим жильем в округе — квадратный метр в них в среднем обойдется более чем в 300 тысяч рублей. В то время как «квадрат» в новостройках Новой Москвы в среднем оценивается в 223 тысячи рублей», — говорится в аналитической записке компании «Метриум».