Рекордное повышение: стало известно, когда точно вырастут пенсии

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Он уточнил, что в 2024 году страховые выплаты вырастут еще на 6,1 процента, а в 2025 году пенсии повысят дважды: в феврале на 4 процента, а в апреле – на 3,6.