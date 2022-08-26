Рекордное повышение: стало известно, когда точно вырастут пенсии

В недалеком будущем российские пенсионеры будут получать повышенные пенсии. Ближайшая индексация пройдет уже в январе 2023 года. Об этом рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов.
«Параметры индексации страховых пенсий, которые получает большинство пенсионеров, уже определил Минтруд. Предварительно ожидается, что с ближайшего января такие выплаты повысят на 6,8 процента, а средний размер пенсий превысит 22 тысячи рублей, что станет максимумом за все последние годы», – рассказал Власов PRIMPRESS.
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Он уточнил, что в 2024 году страховые выплаты вырастут еще на 6,1 процента, а в 2025 году пенсии повысят дважды: в феврале на 4 процента, а в апреле – на 3,6.