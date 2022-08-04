Рекордное повышение! Стало известно, когда пенсию увеличат в два раза

До этого осталось совсем немного.
Пенсионер

Пенсионер. Фото: Global Look Press

Российских пенсионеров ждет новое повышение пенсий. По словам специалистов, показатель станет рекордным за последние несколько лет.

Пенсионный эксперт Сергей Власов заявил, что повышение будет уже в январе следующего года.

«В проекте бюджета Пенсионного фонда на ближайшие годы говорится, что в 2023 и следующем годах страховые пенсии будут повышать, как и сейчас, в январе. А в 2025 году индексации в начале года уже не будет. Зато выплаты планируют повысить дважды: с 1 февраля и с 1 апреля», – рассказал Власов PRIMPRESS.

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Эксперт добавил, что в первый раз индексация составит 4 процента, а с апреля страховые пенсии увеличат еще на 3,6 процента. Таким образом, общая индексация за 2025 год составит почти восемь процентов, что станет наибольшим показателем за несколько лет.

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