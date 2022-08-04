Рекордное повышение! Стало известно, когда пенсию увеличат в два раза

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Эксперт добавил, что в первый раз индексация составит 4 процента, а с апреля страховые пенсии увеличат еще на 3,6 процента. Таким образом, общая индексация за 2025 год составит почти восемь процентов, что станет наибольшим показателем за несколько лет.