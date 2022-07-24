Рекордное повышение: абсолютно всех пенсионеров ждет прибавка уже весной 2023 года

Уже весной следующего года абсолютно все категории пенсионеров ждет рекордное повышение пенсий. На прибавку смогут рассчитывать и работающие, и не работающие граждане.

По словам пенсионного эксперта Анастасии Киреевой, повышение запланировано на апрель следующего года.