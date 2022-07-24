Рекордное повышение: абсолютно всех пенсионеров ждет прибавка уже весной 2023 года

Уже весной следующего года абсолютно все категории пенсионеров ждет рекордное повышение пенсий. На прибавку смогут рассчитывать и работающие, и не работающие граждане.
По словам пенсионного эксперта Анастасии Киреевой, повышение запланировано на апрель следующего года.
«Выплаты, согласно плану Минтруда, повысят на 6,8 процента в следующем году, а в 2024 году этот показатель должен составить уже 6,1 процента. Это очень высокие цифры, учитывая, что социальные пенсии последние несколько лет повышались то на три, то на два процента. Исключением стал лишь этот год», - цитирует Кирееву PRIMPRESS.
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Напомним, ранее стало известно, что пенсионеры смогут получить доплату в 8000 рублей уже в августе при одном простом условии.